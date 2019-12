Stadtwerke Quickborn: Trinkwasser ab sofort wieder nutzbar Die Quickborner können aufs neue Jahr mit sauberem Trinkwasser anstoßen. Das Trinkwasser der Stadtwerke Quickborn sei ab sofort wieder uneingeschränkt nutzbar, teilten die Stadtwerke am Montag mit. In den vergangenen Tagen seien mehr als 50 Wasserproben entnommen und untersucht worden, Keime seien d

Technischer Defekt löste Großbrand bei Steinmetz aus Nach dem Brand von vier Kleintransportern in einem Steinmetzbetrieb am Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf schließt die Polizei Brandstiftung aus. "Wir gehen zu 99, 9 Prozent von einem technischem Defekt an einem dieser vier Fahrzeuge aus", sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg. Es gebe überhaup

Rabe fordert mehr Referendariatsplätze gegen Lehrermangel Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat angesichts des Lehrermangels am Montag gefordert, so schnell wie möglich in allen Bundesländern die Zahl der Referendariatsplätze und der Studienplätze erheblich zu erhöhen. "Hamburg plant einen Ausbau von 40 Prozent", sagte der Sprecher der SPD-geführten Ku

Mehr Hochbahn-Mitarbeiter in der Silvesternacht im Einsatz Mehr als 500 U-Bahn-Fahrten: In der Silvesternacht sind deutlich mehr Züge und Hochbahn-Mitarbeiter im Einsatz, um die Fahrgäste sicher durch die Stadt zu bringen. Das teilte die Hochbahn am Montag mit. Zudem sollen mehr Mitarbeiter für Information, Hilfe und einen gesteuerten Zugang zu den Bahnstei

Manfred Stolpe: "Vater modernen Brandenburgs" stirbt mit 83 Jahren Von 1990 bis 2002 war Manfred Stolpe Ministerpräsident in Brandenburg, anschließend führte er drei Jahre lang das Bundesverkehrsministerium. Nun ist der SPD-Politiker im Alter von 83 Jahren gestorben. Der SPD-Politiker Manfred Stolpe ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Staatskanzlei

Mann in Jänschwalde tot aufgefunden: mögliche Straftat In Jänschwalde ist ein Mann möglicherweise durch eine Straftat ums Leben gekommen. Die "Gesamtsituation" lasse darauf schließen, dass der Mann Opfer einer Straftat geworden sei, teilte die Polizeidirektion Süd am Montag mit. Den Angaben zufolge hatte ein herbeigerufener Notarzt den Mann, dessen Iden

Holstein-Team hatte "gutes Gefühl" bei Werner-Beförderung Kapitän Hauke Wahl hat noch einmal unterstrichen, dass Holstein Kiels Mannschaft voll hinter der Beförderung von Ole Werner vom Interims- zum Cheftrainer gestanden hat. "Wir Spieler hatten einfach ein gutes Gefühl, in der Konstellation die große Herausforderung zu meistern, uns aus der gefährlichen

Norddeutsche Tourismuswirtschaft setzt Positivtrend fort Die Stimmung in der norddeutschen Tourismuswirtschaft ist weiterhin gut. Das geht aus einer Umfrage der IHK Nord hervor, die die Betriebe des Gastgewerbes und der Reisewirtschaft aus den fünf norddeutschen Bundesländern zur konjunkturellen Lage in den vergangenen sechs Monaten befragt hat. Danach is

Östigard zieht positives Fazit nach erstem Halbjahr Trotz des mäßigen Abschneidens seines FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga hat Leo Östigard für sich eine zufriedenstellende Bilanz nach der ersten Saisonhälfte gezogen. "Ich persönlich blicke positiv auf die Hinserie zurück. Wenn ich nicht verletzt war, stand ich bei fast allen Spielen von Beg