Timmendorfer Skiffle Group im Herrenhaus Stockelsdorf · Text: TBF/Holger Kasnitz und Wolfgang Freywald · Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Das war gestern, Freitag, den 25. Oktober 2019, ein gelungener Musikabend mit der Timmendorfer Skiffle Group im Herrenhaus in Stockelsdorf. In der Besetzung: Brix Lichtenberg: Keyboard, Jürgen Koerner: Cajon und Waschbrett, Harald Reinicke: Gitarre, Ukulele, Mandoline, Heiner Trommer, Bass und Banjo. Der Frontmann ist Jürgen Koerner. Brix Lichtenberg, sprang für einen verletzten Kollegen, der sich einen Arm gebrochen hat, an diesem Abend ein und machte seinen Job wie alle anderen, echt super.

Das Programm der Timmendorfer Skiffle Group beinhaltet Skiffle, Blues, Jazz, Swing, Country und bekannte und beliebte Oldies, wie „Act Naturally“, „Have you ever seen the Rain“, „The Boxer“.

Auch deutsche Titel spielte die Band und bei „Junge komm bald wieder“ und „Über den Wolken“, riss es die Gäste fast von den Stühlen und sie sangen kräftig mit. Zwischendurch ließen die Musiker lustige Sprüche vom Stapel, die bei den Gästen gut ankamen.

Doch wie so oft, irgendwann ist auch die schönste Veranstaltung vorbei. Bis kurz nach 22:00 Uhr spielte die Group, dabei wurde mitgesungen, gegessen, getrunken und natürlich gefeiert. Etliche Gäste murmelten, „das hätte echt noch 2 Stunden weiter gehen können, doch im nächsten Jahr, am 4. April, sind wir in Bad Schwartau, Waldhotel Riesebusch wieder dabei.“

Karten gibt es vorab unter anderem im Herrenhaus Stockelsdorf. Außerdem können die Tickets telefonisch bei Bandmitglied Jürgen Koerner 0451/492594 oder info@skifflegroup.de geordert werden.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Schaut mal bei www.skifflegroup.de

