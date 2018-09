Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH veranstaltetin diesem Text und Fotos: TBF/Wolf Kamlott · Jahr die neue Konzertreihe „Stars am Strand 2018“ und holt drei Hochkaräter an die Ostsee. Sarah Connor, Felix Jaehn und Roland Kaiser – dieses Line-Up der Extraklasse präsentierte die Veranstalterin im September in ihrer Open Air Reihe „Stars am Strand 2018“ vor der einmaligen Kulisse des Ostseestrandes. Den Anfang des Spektakels machte am Freitag, den 7. September, die deutsche Pop- und Soul-Künstlerin Sarah Connor. (Siehe Bildergalerie Seite 2) >>>>>Sie begeisterte und verzauberte auf der Bühne von der ersten Minute an das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme. Jeder kennt ihren Durchbruch-Hit aus dem Jahr 2002, „Let´s Get Back To“, doch mit ihrem aktuellen, erstmals deutschsprachigen Anker Album „Muttersprache“ setzte sie noch eins drauf und zog mit ihrer unglaublichen Vielseitigkeit alle, die gekommen waren, in ihren Bann.

„Wir freuen uns, dass wir es in Eigenregie geschafft haben, mit unserer Open Air Reihe „Stars am Strand 2018“ drei echte Größen der deutschen Musiklandschaft zu uns an den Timmendorfer Strand zu bringen – durch das abwechslungsreiche Line Up, kommt jeder Geschmack auf seine Kosten“, berichtet Tourismusdirektor Joachim Nitz.

Die Open-Air Arena befindet sich am Strandabschnitt der Maritim-Seebühne in Timmendorfer Strand und bietet Steh- und Sitz-Plätze für 4.700 Konzertbesucher.

