Travemünde: Strand – Regen – trotzdem Drachen · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Ja, nun beginnt die Herbstzeit, es wird kälter, früher dunkel und es regnet mehr. Aber selbst bei dem gestrigen Regenwetter haben sich die Leute mit ihren Drachen am Strand von Travemünde nicht abschrecken lassen. Es war war zwar windig, kalt und regnerisch bei 10°C. Doch durch die Ferien waren viele Urlauber/Gäste in Travemünde und so standen die bunten Drachen am grauen Himmel am Strand von Travemünde und die Leute hatten viel Spaß.