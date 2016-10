Treibsand Lübeck, Sa., 05/11/2016; Steaknife/ Topper – Steakknife: Eigentlich sollte das Konzert am 12.März 2016 stattfinden, jedoch gab es bei Steakknife kurzfristig persönliche Schwierigkeiten, jetzt sollte alles klappen. We hope so!

Steakknife vereinen Leidenschaft, Spielfreude, Stil und Coolness. Punkrock für Erwachsene und für die Kids. Sänger Lee Hollis ist eine der wenigen „Szene“-Persönlichkeiten, die weder in Vergessenheit noch in Talkshows geraten ist. Der charismatische Frontmann hat nicht nur mit den Bands „Spermbirds“ und „2Bad“ Musikgeschichte geschrieben, sondern vielleicht auch durch seine Bücher und zahlreichen Spoken Word Performances mehr als nur stimmliche Ähnlichkeiten mit Jello Biafra. Seine Texte sind düster, abgründig und bieten jede Menge Morbides und Abnormes, sind aber auch mit dem so typischen Schuss schwarzen Humor ausgestattet.

Steakknife kommen mit ihrem neuen Album „One Eyed Bomb“ vorbei.

Topper:

Am 27.11.2015 als Hauptact im Treibsand wollten die Schweden auf ihrer 2016er Wintertour unbedingt im Treibsand spielen, auch als Support. Und wer sagt bei Steakknife schon nein?

Topper is a band playing rock´n roll sweat drenched Punkrock songs that carries further the legacy of The Clash, Stiff Little Fingers and other Old School Punkrock bands. Topper was formed in 2000.

In the year 2000 Topper had a radio hit with the singel „Once A Punk Always a Punk“ which reached high on the national chart at the Swedish 2005 Topper releases their first album with the same title, “Once a punk Always a punk”.

Sa., 05/11/2016 – Einlass: 21:00 Beginn: 22:00

Kartenvorverkauf: https://www.tixforgigs.com/site/Pages/Shop/ShowEvent.aspx?ID=16591