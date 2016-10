Text und Fotos: TBF/Holger Kröger – Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr fuhr ein Pkw mit Wohnwagen an der Anhängerkupplung auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Direkt an der Ausfahrt Lübeck-Blankensee fuhr ein anderer Pkw mit Wohnwagen an der Anhängerkupplung in den vor ihm fahrenden Wohnwagen hinein. Eine Person wurde verletzt.

Über die Unfallursache ist z. Zt. noch nichts bekannt.