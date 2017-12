“Zum Bilderbogen”

Fotos: TBF/Holger Kröger · OH-Stockelsdorf-Segeberger Landstraße · Unfall am Kreisverkehr · Am heutigen Freitagmorgen (29.12.) kam es in der Alten Segeberger Straße zu einem Unfall. Beide Fahrer wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.Gegen 06.30 Uhr fuhr ein 59-jähriger mit seinem Volvo in Richtung Lübeck auf der Alten Segeberger Landstraße in Stockelsdorf. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Wagen über den dortigen Kreisverkehr gerade über die Mittelinsel und frontal in einen gegenüber haltenden Ford Transit.

Der Volvofahrer sowie der 51-jährige Lübecker im Ford wurden nicht verletzt. Ein vorsorglich angeforderter Rettungswagen kam nicht zum Einsatz.

Beide Fahrzeuge sind erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz, da der Unterboden des Volvo beschädigt wurde und Betriebsstoffe aufzunehmen waren. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.