Unfall auf der B206: Ort: B206 zwischen Bad Bramstedt und A7 · Zeit: 22.04.2018, 17:45 Uhr · Fotos: Maria Nyfeler · Text: Maria Nyfeler · Schwerer Unfall am Sonntagabend –Rettungshubschrauber und zwei Schwerverletzte · Bad Bramstedt/B206 – (Maria Nyfeler) Am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der B206 zwischen Bad Bramstedt und der A7 ein schwerer Unfall. Zwei PKWs stießen frontal zusammen, ein Skoda aus dem Kreis Segeberg kam im Graben zwischen Straße und Radweg zum Stehen, ein Mercedes aus Lübeck stand völlig verbeult auf der Straße. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt, jedoch nicht eingeklemmt, vom Rettungsdienst betreut und nach Bad Segeberg und Heidberg ins Krankenhaus gebracht. Da die Feuerwehr Bad Bramstedt zuerst an der Unfallstelle eintraf, wurden die Verletzten von den First-Respondern der Kameraden erstbetreut. Dies sind speziell ausgebildete Kameraden, die als Bindeglied zwischen dem Ersthelfer und dem Rettungsdienst fungieren und Verletzte vor dem Eintreffen eines Rettungswagen notfallmäßig betreuen und versorgen. Ein Notarzt, der zufällig vor Ort war, unterstütze ebenfalls die Erstversorgung.

„ Die anderen Kameraden haben Ölbindemittel ausgebracht und Wannen unter die Autos gelegt, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.“, erläuterte Bernhard Schmidt, stellvertretender Wehrführer und Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bramstedt. Die Wehr war mit sechs Fahrzeugen und ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert wurde der Rettungshubschrauber, er konnte jedoch einsatzbereit wieder abfliegen, da die Verletzten per RTW ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt, die B206 wurde bis ca. 19:30 Uhr voll gesperrt, es bildete sich ein ca. 2km langer Stau in beide Richtungen.