Unfall: Mehrere Menschen verletzt

Fotos: TBF/Holger Kröger – Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten, vermutlich verursacht durch einen 61-jährigen Mann, kam es am Sonnabendvormittag in der Kronsforder Allee, bei dem ein Hund verstarb. Der Mann übersah gegen 9.45 Uhr mit seinem Fiat Punto beim Abbiegen in die Berliner Straße einen entgegenkommenden Golf, es kam zum Frontalzusammenstoß auf der Berliner Straße. >>>Bildergalerie Seite >>>Die 43-jährige Fahrerin des Golf konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen den Wagen des 61-Jährigen. Beide Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die 43-jährige Frau hatte einen Schäferhund im Kofferraum, der den starken Aufprall nicht überlebte. Bei dem Unfall liefen bei den Fahrzeugen Betriebsstoffe aus, die beseitigt werden mussten. Über den Sachschaden ist noch nichts bekannt.