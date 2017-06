Versuch des Aufbruchs eines Geldautomaten

LKA-SH: Nach versuchtem Aufbruch eines Geldautomaten: Polizei sucht Zeugen· Kiel (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag, 1. Juni 2017 gegen 3 Uhr, erfolglos versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im ostholsteinischen Ratekau, Ortsteil Pansdorf, zu sprengen. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.Nach ersten Zeugenaussagen flüchtete eine Person bei Eintreffen des alarmierten Sicherheitsdienstes mit einem Pkw in Richtung der Autobahn A1. Dabei soll sie im einspurigen Baustellenbereich im Ortsteil Pansdorf ein entgegenkommendes Fahrzeug abgedrängt haben. Dieses hat den Aussagen zufolge seine Fahrt anschließend fortgesetzt.

Zwar mussten die Täter ersten Ermittlungen zufolge ohne Beute die Flucht ergreifen, dennoch verursachten sie in der SB-Filiale der Bank einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet den Fahrer, bzw. die Fahrerin des abgedrängten Fahrzeugs sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Täter und/oder dem Fluchtfahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein unter der Telefonnummer 0431/160-61110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.