Wacken Open Air 2017 – der Countdown läuft – Über 75.000 Metalheads aus aller Welt entern nächste Woche wieder das Holy Wacken Land! Aber wie sich immer wieder zeigt, ist die Wacken-Familie noch viel größer als das Ticketkontigent: „Unsere Facebook-Seite hat gerade eine Million Likes geknackt und auch auf YouTube und Instagram folgen uns mittlerweile jeweils über 100.000 Menschen.

Das ist Wahnsinn und pusht uns noch einmal mehr, auch aus der ausverkauften 28. Ausgabe des Wacken Open Airs die

geilste Metal-Party der Welt zu machen“, freut sich Holger Hübner, einer der Veranstalter des Festivals.

Für die richtige Beschallung dieser Party sorgen in diesem Jahr eine zusätzliche, dritte Reihe Lautsprecher im Zuschauerbereich vor den neu getauften Zwillingsbühnen „Faster“ und „Harder“. So sollen auch die Metalheads in den hinteren Reihen noch mehr von den saftigen Gitarrenriffs der Hauptbühnen abbekommen. Auch die dritte

Bühne im Infield, die neue „Louder“-Stage, hatte bislang nur einige Delay- Lautsprecher – dort ist von nun an auch mehr Power im Einsatz.

Neben den aktuell laufenden Bauarbeiten an den Bühnen nimmt auch das Gelände drum herum Form an. Über 40 Kilometer Bauzaun findet seinen Platz und 250 Zelte sowie 300 Container werden gestellt. Einer von ihnen wird zum ersten Mal in der Festivalgeschichte eine Filiale der Deutschen Post beherbergen. Direkt auf dem Festivalgelände wird es Wacken-Postkarten, limitierte Briefmarken(Deutsche Post_Wacken Open Air Briefmarken) mit ganz vielen Pommesgabel-Händen und einen eigenen Festival-Stempel mit dem legendären Wacken-Schädel geben.

Auch der Stand der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS_Flugblatt Wacken Open Air) im „Wacken Foundation“-Camp befindet sich wieder im Aufbau. Hier kann man sich als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. „Schon zum vierten Mal startet die DKMS eine Registrierungsaktion gegen Blutkrebs beim W:O:A. Dabei haben sich fast 5.000 Menschen registriert und 21 von ihnen haben mit einer Spende schon ein Leben gerettet. Das sind Zahlen, die für sich sprechen und wir danken jedem Metalhead für den Support,“ sagt Holger Hübner die erfolgreiche Kooperation.

Das ausverkaufte Wacken Open Air findet vom 03. bis 05.08.2017 statt. Auf über acht Bühnen treten 150 Künstler wie Alice Cooper, Volbeat, Accept, Marilyn Manson, Kreator, Amon Amarth, Status Quo oder Avantasia auf.