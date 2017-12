“Zum Bilderbogen”

Text: Holger Kasnitz · Weihnachtsgrüße aus Kolumbien. Mein alter Kumpel Dieter Puck aus Neustadt/Holstein lernte vor Jahren im Urlaub eine kolumbianische Frau kennen. In Deutschland verkaufte er Auto, Haus und Hof und zog zu ihr in den Nordwesten von Kolumbien nach Südamerika. Sie heiraten und seine Frau Nyrma brachte ein Tochter zur Welt. Dieter, Nyrma und Tochter Mia Charlotte wohnen in Manizales, eine Stadt mit fast 400.000 Einwohnern.Wir stehen ständig in Kontakt und tauschen Neuigkeiten über Freunde, Sport und Natur aus. Jetzt zur Weihnachtszeit hat Familie Puck Fotos von sich aus ihrer Wohnung und aus der Stadt Manizales gesendet. Dieter schrieb: wir grüßen unsere Freunde in Deutschland sowie alle Leser von hier-lübeck und wünschen eine schöne Adventszeit, Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Jahr 2018.

Manizales ist die Hauptstadt und eine Gemeinde vom kolumbianischenDepartamento Caldas und liegt im Haupt-Kaffeeanbaugebiet Kolumbiens in Sichtweite des Vulkans Nevado del Ruiz. Die Gemeinde hat 397.466 Einwohner, von denen 369.981 in der Stadt selbst leben (Stand 2016). Der bekannte Fußballspieler Elkin Soto aus Manizales, hat von 2007 – 2016 beim 1. FSV Mainz 05 gespielt.

Navidad Namizales

An die Lieben in der alten Heimat!

Auch wir möchten Euch liebe Weihnachtsgrüße übermitteln.

Wir, das sind meine Frau Nirma, meine 4 jährige Tochter Mia Charlotte

sowie meine Wenigkeit ( Dieter Puck ).

Wir leben nun schon im 9. Jahr hier in Kolumbien. Seit gut 2 1/2 Jahren in

Manizales. Das ist eine Stadt mit ca. 400.000 Einwohnern und liegt mitten im

Kaffeeanbaugebiet auf gut 2100m Höhe.

Das Klima ist relativ feucht mit häufigen Regenfällen und die

Durchschnittstemperatur liegt bei ca. 20 Grad das ganze Jahr über.

Die Weihnachtszeit:

Die Adventszeit, der Adventskranz, der Adventskalender sowie der Nikolaustag

sind hier so gut wie nicht bekannt. Man kann die Gegenstände aber mit ein wenig

Glück hier schon kaufen. Der Adventskranz besteht ebenso wie der

Weihnachtsbaum grundsätzlich aus Plastik. Lichterketten in allen Variationen sind

hier der große Renner und werden jedes Jahr mehr.

Siehe auch:

Alumbrado ( Beleuchtung ) Manizales = https://www.google.com.co/search?q=alumbrado+manizales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOr7OC0oXYAhVBRCYKHZ_nB1oQ_AUICigB&biw=1229&bih=549

Wir wünschen Euch allen nun ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund oder werdet gesund.

Die Drei aus Kolumbien

Mia Charlotte, Nirma y Dieter

https://www.google.com.co/search?q=navidad+manizales&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjHvICdxIXYAhVIQCYKHZpkDwwQsAQIKA&biw=1229&bih=588