Willkommen in der „neuen’“ Fisch-Hütte in Lübeck

Willkommen in der „neuen’“ Fischhütte in Lübeck direkt am Kreisverkehr Lindenplatz, ganz in der Nähe des Bahnhofs. Auch die Telefonnummer hat sich geändert: 0451-861629 · Am früheren Standort der Fischhütte, direkt an der Drehbrücke, standen nach dem Krieg diverse Buden und Stände, an denen auch frischer Fisch verkauft wurde. Um 1955 wurde dort ein Kiosk gebaut, der Zeitungen, Zigaretten, Bier und Eis anbot. Diesen Kiosk kaufte Ahlerich Djuren und er machte einen Imbiss aus dem Kiosk. So entstand der Imbiss an der Drehbrücke, der nun seit 1968 im Familienbesitz ist. Damals versorgte der Imbiss die Hafenarbeiter mit selbst gekochter Erbsensuppe und Würstchen sowie Getränken. Der Laden hatte auch noch spätabends auf, wenn die Arbeiter von der zweiten Schicht kamen.

Die Zeiten haben sich geändert, Hafen ist an der Stelle nicht mehr, somit auch keine Hafenarbeiter, die alten Bars und die leichten Mädchen sind verschwunden. In den Schuppen finden kulturelle Veranstaltungen und Partys statt. Der Imbiss blieb. Dann musste die alte Fischhütte abgerissen werden und zog zum neuen Standort um.

In der Zeit nach dem Abriß fragten viele Lübecker und Urlauber im Imbiss am Lindenplatz nach, ob es auch Fischbrötchen gäbe, oder wo man sonst guten und günstigen Fisch essen könnte. Der Sohn von rudi Adam, dem alten Fischhüttenbesitzer, Sebastian Kische mußte mit Bedauern verneinen und die Leute zum Fischessen an die Ostseeküste schicken. „Daher beschloß ich, den Imbiss am Lindenplatz zu einer Fischhütte umzugestalten.“ Dieses Vorhaben wurde jetzt realisiert und die neue Fischhütte entstand.

Kische: „An erster Stelle steht bei uns die Qualität der Ware, zu einem günstigen Preis. Wir liefern ein Angebot, das sich fast jeder leisten kann. Obwohl wir uns direkt an der Ostsee befinden, ist es sehr schwer, Top-Ware zu bekommen, so dass wir wieder mit vielen verschiedenen Lieferanten arbeiten. Wenn eine Ware unseren Qualitätsvorstellungen nicht entspricht, gibt es keine Kompromisse, was dazu führen kann, dass an jenem Tag diese Sorte Fisch nicht verkauft wird.“

Goldene Löffel und Tischleuchter gehören nicht zur Ausstattung der Fischhütte, dafür gibt es aber super-leckeren Fisch, der vor den Augen des Gastes frisch gebraten und zubereitet wird. Kische: „Große Portionen zum kleinen Preis, das ist unsere Geschäftsdevise!!!“