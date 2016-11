“Zum Bilderbogen”+

Fotos: TBF/Hollyfot&Friends – Winter – der erste Schnee in Norddeutschland. Wir haben heute, 8. November 2016, Personen in ganz Norddeutschland angeschrieben: Sendet uns Bilder vom ersten Schnee, gern auch aus deinem Küchenfester und sendet es an www.hier-luebeck.de. Und es kamen die unterschiedlichsten Bilder bei uns an.Wir bekamen Fotos aus Detmold NRW. Dort liegt der meiste Schnee. Lehrte-Steinwedel bei Hannover, Herrenburg und Testorf MV.

Diverse Bilder aus Lübeck, Bad Schwartau, Stockelsdorf, Kreuzfeld / Bad Malente-Gremsmühlen.

Aus Hamburg-Rothenbaum, Hamburg-Volksdorf. Ellerau.

Ein Blick aus dem Lkw-Fenster Rastplatz Eichenkamp A1 bei Hagen NRW – kein Schnee.

Im Wald Krummland, zwischen Gettorf und der Eckernförde Bucht – kein Schnee.

Stinstedt bei Bremerhaven – kein Schnee.

Laboe – Kieler Bucht – wenig Schnee.

Schönwalde a.B. – wenig Schnee.