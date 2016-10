Winterzeit wird am Sonntagnacht eingeläutet

Am Wochenende ist es wieder soweit, die halbjährliche Zeitumstellung – und wie immer stellt sich die Frage: Vor oder zurück??? In der Nacht vom 30.10. auf den 31.10. (also Sonntag auf Montag) wird die Zeit umgestellt (von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr). Um Punkt 3:00 Uhr in der Früh werden die Uhren also eine Stunde zurückgestellt.