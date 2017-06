Plötzlich 30!2017: 30 Jahre UNESCO Welterbe Lübeck · 1987 erhielt Lübeck das Gütesiegel UNESCO Welterbe, der Titel wird in diesem Jahr also genau 30 Jahre alt. Ein guter Grund für uns, gemeinsam mit Ihnen das ganze Jahr über ein tolles Jubiläumsprogramm zusammenzustellen. Wir haben in den ersten 6 Monaten schon viele schöne Aktionen rund um die Zahl 30 auf die Beine gestellt und freuen uns nun auf das Programm der nächsten 6 Monate, an dem Sie sich gerne weiter beteiligen können. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, machen Sie mit!

LTM-Ansprechpartnerin: Wibke Borns, Projektleitung, Tel. 0451-4091-938

https://www.luebeck-tourismus.de/veranstaltungen/highlights/30-jahre-unesco-welterbe.html