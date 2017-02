BAB1 : Trunkenheitsfahrt mit Sattelzug – Am 14.02.2017, um 12:50 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass ein Sattelzug auf der BAB 1 in Richtung Norden in starken Schlangenlinien fuhr.

Durch die eingesetzten Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe konnte auf dem Parkplatz Melmshöhe der beschriebene Sattelzug angetroffen werden. Der 50 Jahre alte Fahrer aus Polen versuchte gerade ein neues Ziel in sein Navigationssystem einzugeben.

Durch die Beamten konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Daraufhin wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter des AG Lübeck eine Blutprobe angeordnet.

Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung von 1200,00 Euro durch diesen hinterlegt.