Feuer in Alten- und Pflegeheim – Eine verletzte Person / Wohnbereich vorerst unbewohnbar · Bimöhlen / Kreis Segeberg – (tny) Am Sonntagmittag gegen 11:35 Uhr kam es in einem Wohn- und Pflegeheim in Bimöhlen zu einem Feuer, es wurde Großalarm ausgelöst. Die umliegenden Wehren aus Bimöhlen, Wiemersdorf und Großenaspe wurden alarmiert. Da sich der Brand bereits in der Wohnung ausgebreitet hatte und aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen wurde das Einsatzstichwort erhöht und Beamte der Freiwilligen Feuerwehren Hitzhusen und Bad Bramstedt kamen ebenfalls zum Einsatzort. Ein Matratze in einer Wohnung war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten, der Wohntrakt mit fünf Wohneinheiten ist derzeit nicht bewohnbar. 31 Bewohner des Wohn- und Pflegeheims waren bereits bei eintreffen der Feuerwehren evakuiert und wurden in Nachbargebäuden untergebracht, eine Mitarbeiterin wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt. Vor Ort waren circa 80 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter, sowie der Polizei, informierte Sönke Möller, Kreispressewart des Kreisfeuerwehrverbandes Kreis Segeberg. Ein Einsatzzelt wurde aufstellt, welches mit einer mobilen Heizung ausgestattet ist, sodass sich die Einsatz Kräfte dort aufwärmen und Getränke zu sich nehmen konnten. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

