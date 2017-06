Foto: NDR · Hochbetrieb im Neustädter Hafen – NDR 30 min-TV-Reportage am Montag, 19. Juni · „die nordreportage: Wenn Millionen am Haken hängen – Hochbetrieb im Neustädter Hafen“ · Sendetermin: Montag, 19. Juni 2017, 18.15 – 18.45 Uhr, NDR Fernsehen · Der ancora Marina in Neustadt ist mit seinen 1.400 Liegeplätzen der größte private Sportboothafen an der Ostsee und wird von Bootseignern aus ganz Europa als „Basisstation“ für Ostseetörns genutzt. Das Problem von Hafenmeister Kim Seemann: Meistens wollen zu Saisonbeginn alle Eigner gleichzeitig mit ihren Yachten ins Wasser, um keinen Frühlingstag zu versäumen.

Also Akkordarbeit für Kranführer und Hafenmeister und das mit Millionen-Werten am Haken. Hinzu kommt, dass noch 150 der neusten Modelle für die „schwimmende Ausstellung“ der „Hanseboot“ ins Wasser müssen. Da kommt Kim Seemann wohl auch in diesem Jahr nicht dazu mal selbst an Bord zu gehen und den Blick auf den Yachthafen von der Ostsee aus zu genießen.

Die 30minütige Sendung „die nordreportage: Wenn Millionen am Haken hängen – Hochbetrieb im Neustädter Hafen“ ist am Montag, 19. Juni 2017, um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Wiederholt wird die Sendung am Mittwoch, 21. Juni, um 11.30 Uhr.