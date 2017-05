Körperverletzung gegen junge Frau

Körperverletzung zum Nachteil einer jungen Frau in der Lübecker Innenstadt · Am Montagnachmittag (15.05.2017) wurde eine Frau während eines Spaziergangs mit ihrem Kleinkind in der Lübecker Innenstadt von einer unbekannten Person unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Dabei verletzte sich die Lübeckerin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht den flüchtigen Tatverdächtigen. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen haben sich eine erweiterte Personenbeschreibung und eine geänderte Tatzeit ergeben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr. Der erweiterten Beschreibung nach soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen circa 170cm bis 185cm großen, schlanken Mann mit sehr kurzen dunklen oder dunkelblonden Haaren handeln. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen/hellen Jeanshose und weißen Turnschuhen. Dazu trug er eine Sonnenbrille. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.