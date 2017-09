Landesbischof Ulrich führte Diakonie-Landespastor Paul Philipps in sein Amt ein: Kirche und Gesellschaft brauchen das Wort von Liebe und Barmherzigkeit · Schwerin (maw). In einem Gottesdienst im Schweriner Dom hat Gerhard Ulrich, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), heute (17. September) Pastor Paul Philipps in sein Amt als Landespastor für Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt. Aus diesem Anlass unterstrich der Landesbischof, dass die vielfältigen diakonischen Dienste unverzichtbar für Kirche und Gesellschaft sind: „Die Kirche in der Welt braucht die Diakonie, weil sie das Wort von der Liebe und der Barmherzigkeit braucht. Damit unsere Gesellschaft nicht in zunehmender Kälte erstarrt und nur noch aus lauter Individuen besteht, die sich um sich selber sorgen und das für Freiheit halten.“

Die Diakonie sei eine Gestalt von Kirche, in der die Erinnerung an Liebe und Barmherzigkeit wach gehalten werde, so Ulrich: „Wir tun das im Namen dessen, der sich den Kranken und Elenden, den Fremden und Ausgestoßenen zuwendet, sie nicht sich selbst überlässt. Wir bleiben nicht für uns, sondern mischen uns ein, setzen uns ein mit unserer Diakonie für Teilhabe und für ein gerechtes Sozialsystem; setzen uns ein für die Beratung auch der Migranten und Flüchtlinge. Wir tun das, weil wir glauben, dass wir mit den vielen Tausend Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich in Kirche und Diakonie engagieren, der ganzen Gesellschaft etwas geben können. Ich bin den Diakonischen Werken in den drei Bundesländern, in denen die Nordkirche zu Hause ist, für ihren Dienst am Nächsten dankbar.“

Persönlich an Paul Philipps gerichtet sagte Landesbischof Ulrich in seiner Einführungsansprache: „Sie stehen mit Ihrer Offenheit und Ihrer klaren Orientierung am Glauben an den Herrn des Lebens für die Weite und für die Offenheit unserer Kirche insgesamt. Sie wissen, dass Kirche und auch Diakonie nur bestehen können, wenn sie über den eigenen Horizont hinausschauen, wenn sie sich ökumenisch verstehen.“

Am 1. September hat Paul Philipps seinen Dienst als Landespastor für Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern angetreten. Gemeinsam mit zwei weiteren Vorständen leitet er den Landesverband des Diakonischen Werkes. Zuvor war Philipps als Direktor und Studienleiter des Prediger- und Studienseminars der Nordkirche in Ratzeburg für die Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren zuständig. Davor war er 12 Jahre lang Gemeindepastor im Hamburger Stadtteil Nettelnburg.

Hintergrund:

Das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V. sorgt mit seinen rund 70 Mitarbeitenden in den Geschäftsstellen Schwerin und Greifswald für die Fachberatung der 1.148 Dienste und Einrichtungen. Insgesamt arbeiten im Land rund 14.500 Mitarbeitende in der Diakonie und kümmern sich um die sozialen Bedürfnisse der Menschen im Land.

Gerhard Ulrich ist Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) und Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).