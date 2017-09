Landesweite Freisprechung der Gärtnerinnen und Gärtner 2017 in Neumünster – 163 gärtnerische Nachwuchskräfte, unter ihnen 122 Gärtnerinnen und Gärtner sowie 41 Werkerinnen und Werker im Gartenbau, haben 2017 ihre Berufsausbildung erfolgreich beendet. In feierlichem Rahmen wurden sie am 8. September im Beisein zahlreicher Ehrengäste in Neumünster in der Stadthalle von der Landwirtschaftskammer und dem gärtnerischen Berufsstand freigesprochen.

Der Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer, Peter Levsen Johannsen, der Präsident des Fachverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, Mirko Martensen, der Vorsitzende des Ausbildungsausschusses im Bund deutscher Baumschulen Landesverband Schleswig-Holstein, Arnd Schurig, sowie der Vertreter des Gartenbauverbandes Nord, Jörg Sylvester beglückwünschten die glücklichen Absolventinnen und Absolventen.

Die Berufsaussichten sind gut, junge Fachkräfte im Gartenbau werden gesucht!