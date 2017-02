OD-Bad Oldesloe: Tötungsdelikt in Bad Oldesloe – Am gestrigen Sonntagabend (19.02.) kam es in Bad Oldesloe zu einem Tötungsdelikt bei dem ein 22-jähriger Mann noch am Tatort an seinen Verletzungen verstarb. Der Tatverdächtige konnte in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen.Gegen 21.15 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zum Tatort gerufen, da dort ein schwer verletzter Mann vor einem Haus lag. Dieser, ein 22-jähriger Iraker, verstarb noch am Abend an seinen Verletzungen.

Tatverdächtig ist ein 21-jähriger Mann aus Afghanistan. Er ist geständig im Verlauf einer Auseinandersetzung dem Opfer die Verletzung zugefügt zu haben. Der Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung, welche in direkter Tatortnähe liegt, widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Zwischen dem Iraker und Afghanen kam es am Abend zu Streitigkeiten. Die beiden Kontrahenten wurden zunächst von Mitbewohnern des Hauses getrennt. Der Tatverdächtige ging zurück in sein Zimmer und das spätere Opfer wurde aus dem Haus geführt. Da er jedoch seine Uhr bei der Auseinandersetzung im Gebäude verloren hatte, ging er noch einmal ins Haus. Hier gerieten die beiden erneut aneinander. Die Auseinandersetzung setzte sich vor dem Haus fort. Dort kam es sodann auch zu den tödlichen Verletzungen.

Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck ermitteln. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des Tages dem Haftrichter am Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft wird den Erlass eines Haftbefehls beantragen