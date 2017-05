PD Lübeck: Himmelfahrt – Bilanz 2017 · Für den diesjährigen Himmelfahrtstag verzeichnet die Polizeidirektion Lübeck einen einsatzreichen Feiertagsverlauf. Das gute Wetter lockte viele Familien und Ausflügler an die Badeorte der Ostsee oder an die Wanderwege in der Hansestadt. Traditionell waren auch in diesem Jahr wieder viele Gruppen junger Männer mit dem Bollerwagen unterwegs. Ab 16:00 Uhr änderte sich die bis dahin ruhige Einsatzlage. In Lübeck und Ostholstein kam es vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern. Inhaltlich handelte es sich überwiegend um alkoholbedingte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Es wurden Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen registriert. Viele Männer gerieten auch aufgrund des Alkoholkonsums in eine hilflose Lage. Das Polizeigewahrsam war voll belegt.

In der Zeit von 10:00 Uhr (25.05.2017) bis 03:00 Uhr (26.05.2017) wurden durch die Regionalleitstelle Süd für ihren gesamten Zuständigkeitsbereich in Lübeck, Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg insgesamt 750 Einsätze bearbeitet, davon 145 mit „Himmelfahrtsbezug“. In Lübeck waren es 50 und im Kreis Ostholstein 33 feiertagsbezogene Einsätze.

An der Hüxwiese, die während Christi Himmelfahrt zum gefährlichen Ort deklariert wurde, fanden sich weniger Personen ein, als noch im Vorjahr. Am späten Nachmittag und in den Abendstunden ereigneten sich vor Ort körperliche Auseinandersetzungen zwischen überwiegend jungen Männern. Durch die starke Polizeipräsenz konnten weiter gehende Störungen jedoch unterbunden werden.

Gegen 20.30 Uhr musste die Polizei zu einem Campingplatz in Wangels ausrücken.

Dort kam es zu einer größeren Ansammlung von etwa 20 jugendlichen Personen, die sich im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung lieferten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei zwei Männer verletzt, zwei Personen wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Um 20.45 Uhr zündete eine Gruppe junger Männer während einer Musikveranstaltung An der Obertrave pyrotechnische Gegenstände und Feuerwerk. Personen wurden mit Bier übergossen, es kam zu Sachbeschädigungen. Auch hier waren starke Polizeikräfte umgehend am Einsatzort. Zur Störungsbeseitigung wurden vier Personen dem Polizeigewahrsam zugeführt. Einzelne Männer dieser Gruppe waren bereits zuvor in der Schwartauer Landstraße bei einer körperlichen Auseinandersetzung aufgefallen.

Aus dem Einsatzprotokoll:

00 Uhr, Niendorfer Straße, Lübeck: Eine Gruppe junger Männer läuft immer wieder auf die Straße, Anruferin muss mit ihrem Fahrzeug eine Notbremsung – einleiten.

00 Uhr, Osterweide, Lübeck: Sieben bis acht Jugendliche haben einen Einkaufswagen mitgenommen und sind auf dem Wanderweg zur Wakenitz

40 Uhr, Leuchtenfeld, Travemünde: 10 Personen sollen sich schlagen, viele Zuschauer

19:05 Uhr, Hemmelsdorf: Personengruppe trägt Leitpfosten bei sich

19:46 Uhr, Scharbeutz: 10 Leute mit lauter Musik benehmen sich daneben

00Uhr, Steinrader Weg, Lübeck: angeblicher Balkonkletterer

41 Uhr, Fehmarn: Jugendliche haben Hydranten aufgedreht

und und und….

Es ist abschließend leider feststellen, dass die Respektlosigkeit gegenüber den eingesetzten Beamten weiter zugenommen hat.