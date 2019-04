Lübeck (ots) – Am Donnerstagabend (19.03.2019) kam es gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines EDEKA-Marktes in der Ratzeburger Allee zu einem Raubdelikt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war es in einem grauen, in Ostholstein zugelassenen Pkw Opel Insignia zu einem Streit zwischen der 37-jährigen Halterin des Fahrzeugs und einer ihr bekannten männlichen Person, die sich gegen ihren Willen zu ihr auf den Beifahrersitz gesetzt hatte. Es kam zwischen den beiden Personen zu einem Streit mit einer Körperverletzung. Die Frau konnte aus ihrem Auto in eine Bäckereifiliale flüchten, von wo aus sie die Polizei verständigte. Bei der Rückkehr zu ihrem Auto stellte die Frau schließlich fest, dass aus ihrer Handtasche im Auto Geld fehlte. Der Polizei gegenüber gab die Frau später an, dass sie sich zunächst hilfesuchend auf polnisch an einen Mann gewandt hatte, der die Auseinandersetzung im Auto mitbekommen haben könnte. Dieser Mann, der von der Geschädigten wie folgt beschrieben wird, – Circa 60 Jahre alt – Mütze auf dem Kopf – Brillenträger – Unterwegs mit einem Moped aber auch etwaige andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0451-1310 mit dem Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de