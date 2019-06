Lübeck (ots) – Die Polizei geht von einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck aus. Es befindet sich eine weibliche Person in der Gewalt eines bewaffneten Einzeltäters. Der Polizeieinsatz dauert an. Polizeikräfte, auch Spezialkräfte, werden derzeit in Lübeck zusammengezogen.

Quelle: presseportal.de