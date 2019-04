Bad Segeberg (ots) – Seit dem 18. März 2019 ist der 32-jährige Baris Karabulut aus Bad Bramstedt vermisst. Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen in den vergangenen Wochen konnte er bisher nicht aufgefunden werden. Nach derzeitigem Sachstand können die Ermittler nicht ausschließen, dass Baris Karabulut Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die ursprüngliche Pressemitteilung in dieser Vermisstensache ist dem folgenden Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4226979 Im diesem Zusammenhang wenden sich die Ermittler jetzt mit zwei Bildern des Vermissten an die Öffentlichkeit und fragen: Wer hat den vermissten Baris Karabulut am 18. März 2019 oder in der Zeit danach gesehen? Wer kann darüber hinaus Hinweise zu Herrn Karabulut geben, die bei den Ermittlungen hilfreich sein könnten? Sie können Ihre Hinweise über die Rufnummer 04551 8840, über den Polizeinotruf 110 oder den Beamtinnen oder Beamten auf jeder Polizeidienststelle mitteilen. Darüber hinaus werden die Medien um die Verbreitung der nun veröffentlichten Bilder des Vermissten gebeten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de