Bad Segeberg (ots) – Am 19.08.19 kam es zu einem Verkehrsunfall an der Hamburger Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen hellen Laster. Gegen 12 Uhr parkte ein 70jähriger aus Henstedt-Ulzburg seinen Mercedes auf einem Parkstreifen gegenüber der Maurepasstraße. Als er aus dem Fahrzeug ausstieg, fuhr ein LKW auf der Hamburger Straße in Richtung Süden. Durch das Vorbeifahren des Lastwagens entstand ein derart starker Windzug, dass die Tür des Mercedes aufgerissen wurde und gegen den vorbeifahrenden LKW stieß. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort. Das gesuchte Fahrzeug soll eine helle Farbe und eine bislang unbekannte Aufschrift haben. Die Verkehrsermittler der Polizeistation Henstedt-Ulzburg suchen nun Zeugen, die weitere Hinweise zu dem LKW geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 04193-99130 erreichbar. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de