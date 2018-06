Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Montagabend ist es am Bahnhof in Quickborn zur Festnahme eines Jugendlichen nach einem Fahrraddiebstahl durch die Polizei gekommen. Um 21.41 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Leitstelle über einen gegenwärtigen Fahrraddiebstahl, den drei Jugendliche begehen sollten. Beim Eintreffen der alarmierten Quickborner Beamten ergriff ein Jugendlicher mit einem geklauten Fahrrad die Flucht. Er fuhr vom Bahnhofvorplatz über den Bahnübergang Richtung Bahnhofsgebäude. Einen weiteren jungen Mann nahmen die Polizisten vor Ort fest, dem Dritten gelang zu Fuß die Flucht in Richtung Dorotheenstraße. Die Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen das zur Flucht benutzte Fahrrad zuvor am Bahnhofsvorplatz gestohlen hatten. Der Diebstahl eines weiteren Zweirads war zuvor aufgrund des hochwertigen Schlosses gescheitert. Die Polizei stellte dieses Fahrrad sicher und sucht nun anhand des beigefügten Fotos dessen Eigentümer. Die Polizei Quickborn bittet darum, dass sich der Besitzer dieses Rades meldet. Auch nimmt sie Zeugenhinweise gerne unter der Telefonnummer 04106-63000 entgegen. Der auf dem Fahrrad geflohene Jugendliche soll circa. 17 Jahre alt sein und kurze braune Haare tragen. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und Jeans. Der zu Fuß Geflüchtete soll circa 16 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Er trug einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug. Die Polizei übergab den gestellten Jugendlichen nach den Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter. Bei ihm handelte es sich um einen 15-jährigen aus Quickborn. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: holger.matzen@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de