SPD an den Türen: Gabriele Hiller-Ohm mit Ralf Stegner am 11.9. in Buntekuh – Der Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein und SPD-Fraktionsvorsitzende im Schleswig-Holsteinischen Landtag Ralf Stegner kommt am Montag, 11. September 2017 nach Lübeck. Stegner wird gemeinsam mit der Lübecker Bundestagsabgeordneten und Kandidatin für die kommende Bundestagswahl, Gabriele Hiller-Ohm (SPD), von 16:00 bis 18:00 Uhr Haustürbesuche im Stadtteil Buntekuh machen.

Dazu Gabriele Hiller-Ohm: „Toll, dass Ralf Stegner zu uns nach Lübeck kommt! Wir wollen am Montagnachmittag mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern aus Buntekuh ins Gespräch kommen, um für die Teilnahme an der Bundestagswahl am 24. September und für die Ziele der SPD zu werben. Ich freue mich auf viele gute Gespräche an den Wohnungstüren!“

Außerdem laden Gabriele Hiller-Ohm und Ralf Stegner von 11:00 bis 12:30 Uhr im Haus der Kulturen zu einer Diskussion zur Bildungspolitik sowie um 19:00 Uhr im Strandsalon zu einem Gespräch über die Wünsche junger Menschen an die Politik ein. Auch ein Unternehmensbesuch steht auf dem Tagesprogramm der beiden SPD-Abgeordneten in Lübeck.

Bild: Ralf Stegner und Gabriele Hiller-Ohm (Foto: Hiller-Ohm)