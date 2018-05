Sperrung des Radwegs am Mühlentorteller: GAL fordert Verwaltung zum sofortigen Handeln auf! „Am Abend des 30. April gegen 18:45 Uhr kam es am Gitter im Mühlentorteller zum Unfall,“ berichtet Katja Mentz. „Der Kreisel war fast leer. Von der Mühlentorbrücke kam ein älterer Herr langsam auf seinem Fahrrad, und wollte links am Gitter vorbei. Ein langsam fahrender weißer PKW wollte in die Kronsforder Allee abbiegen. Anscheinend wollte der Radfahrer hinter dem PKW weiterfahren. Doch der PKW bremste (um den Radfahrer vor sich vorbei zu lassen?). Der Radfahrer war zwischen Gitter und PKW gefangen. Er kippte zur Seite und fiel. Eine Frau sprang aus dem Wagen, eilte zum Radfahrer und half ihm hoch. Die GAL hat zwei Zeugen für den Vorfall.“Obwohl beide vorsichtig und langsam fuhren, kam es zum Unfall. Die Frage „Wer hat Vorfahrt?“ ist für Rad- und Autofahrerinnen am Gitter nicht klar.

„Die Straßenverkehrsbehörde hat mit dem Gitter Unsicherheit geschaffen. Die jetzige Regelung muss sofort geändert werden bevor weitere Unfälle passieren. Eine klare Beschilderung fehlt. Der ADFC Lübeck hat gute Vorschläge gemacht, wie der Verkehr für RadfahrerInnen geregelt werden könnte. Auch zeigt sich in der momentanen Situation, dass die Stelle des/der Lübecker Fahrradbeauftragten dringend wieder besetzt werden muss.“, kritisiert Katja Mentz, Mitglied der GAL-Fraktion.