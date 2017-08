Strandkino Timmendorf – Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH geht mit seinem StrandKino am Niendorfer Freistrand in die zweite Runde. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Sommer dürfen sich die Gäste und Einheimischen wieder auf tolle kostenfreie Filmhighlights unterm Abendhimmel freuen. Zwischen dem 2. und 18. August 2017 heißt es wieder Decken und Kissen einpacken, um direkt auf dem Strand ein außergewöhnliches Filmerlebnis mit Meeresrauschen zu erleben.

Gezeigt werden die Filme auf der 3,5 x 2 m großen LED-Leinwand der TSNT GmbH. „Wir sind davon überzeugt den Geschmack unserer Gäste mit unserer Filmauswahl getroffen zu haben und zeigen vermehrt Filme, die einen komödiantischen Touch haben“, so Janina Schütze, Eventmanagerin der TSNT GmbH. „Eine Umfrage auf unserer Facebookseite hat uns dabei wieder sehr geholfen“, erzählt Janina Schütze weiter. So beinhaltet das geplante Programm Komödien für die ganze Familie, aber auch eine echte Vorpremiere des NDR Naturfilms „Wilde Ostsee“ am 10. August, wofür sowohl die Filmcrew höchstpersönlich, als auch Vertreter der Deutschen Meeresstiftung und des Green Screen Festivals vor Ort sein werden, um über die Ostsee in einem Kurzvortrag zu berichten. Ein weiteres neues Highlight wird es am 17. August geben: Ralf Jaacks vom Modehaus Jaacks aus Niendorf wird eine Modenschau organisieren. Im Anschluss dürfen sich alle Kino- und Shoppingbegeisterten auf den Film „Der Teufel trägt Prada“ freuen.

Es erwartet die Gäste eine einmalige Atmosphäre direkt am Wasser unter freiem Himmel – Sonnenuntergang und Sternenhimmel inklusive. Es wird den Gästen empfohlen eigene Decken und Kissen mitzubringen. Für coole Cocktails und Leckeres vom Grill sorgt Holger Krall von der riff – die strandbar. Jedermann ist herzlich eingeladen am Freistrand in Niendorf beim Open Air Kino dabei zu sein. Bei Regen kann das Kino leider nicht stattfinden.

Kinoprogramm:*

Mittwoch, 02. August 2017 19:00 Uhr Birnenkuchen mit Lavendel

Donnerstag, 03. August 2017 19:00 Uhr Türkisch für Anfänger

Donnerstag, 10. August 2017 18:00 Uhr Keynote und Wilde Ostsee

Freitag, 11. August 2017 19:00 Uhr Marry Me! Aber auf indisch

Donnerstag, 17. August 2017 18:30 Uhr Modenschau und Der Teufel trägt Prada

Freitag, 18. August 2017 19:00 Uhr The Rockey Horror Picture Show

*Änderungen vorbehalten