Text und Fotos: Holger Kasnitz – Graureiher auf dem Dach in Lübeck, Westhoffstraße 91/93 nahe Bei der Lohmühle. Sitz doch am frühen Morgen ein Graureiher auf dem Hausdach gegenüber meiner Wohnung. Meine Fotoapparat hatte ich griffbereit und machte einige Aufnahmen. Morgens um Sieben ist die Welt noch in Ordnung, dachte ich. Es sitzen immer viele verschiedene Vögel auf dem Dach, doch einen Graureiher hatte ich dort noch nie gesehen. Bildergalerie Seite 2 >>>>Er stand auf einem Bein in der Morgensonne. Dann kamen einige Raben dazu. Sie hüpften auf dem Hausdach hin und her. Der größere Vogel schien ihnen nicht zugefallen und Näherten sie sich dem Kollegen. Ein Rabe von links und einer von rechts.

Dann attackierten sie im Flug den Graureiher. Der blieb aber seelenruhig sitzen. Nach circa zehn Minuten ihrer Attacken, hatten die Raben dann keine Lust mehr, und suchten das Weite.

Der Graureiher blieb noch eine Weile sitzen und flog auch davon.

Ich konnte nun weiter frühstücken und hatte ein schönes Schauspiel.

Ob es sich um Raben oder Krähen handelt, kann ich nicht genau sagen, da ich kein Ornithologe bin.

Raben und Krähen gehören zu einer Gattung. Krähen sind die kleineren Rabenvögel.