Text und Foto: TBF/Holger Kröger · Das grenzt ja fast an Tierqälerei 🙂 (grins), was hier ein Herrchen oder Frauchen vor der Bäckerei in der Helmholtzstrasse in Lübeck mit ihrem liebsten „Hundi“ machte. Der reckt sich nach einem leckeren, belegtes Brötchen, das da ganz „alleine“ auf dem Tisch ganz weit aus und will es sich schnell und unbemerkt ganz toll schmecken lassen und da ist doch glatt die Leine zu kurz. Pfui!

am 8. Februar 2018, 12:57 Uhr