Foto: THW · Einbrecher am Eindringen hindern · Die 2Protection Alarmanlage · Das Alarmsystem von 2Protection verhindert, dass Einbrecher überhaupt ins Haus vordringen. Die Kabellose Alarm und Brandmeldezentrale wertet über einen internen Sensor den konstanten Rauminnendruck und den Luftvolumenanteil des zu überwachenden Objektes sekundengenau aus, um Einbruch-typische Signale über eine intelligente Software zuverlässig auszuwerten. Der Sensor dafür steckt in einem kleinen Kasten, den man an einer günstigen erreichbaren Stelle deponiert, Installationsarbeiten fallen nicht an. Der Vorteil besteht darin, dass der Einbruchsversuch bereits erkannt wird, wenn der Einbrecher versucht, das Fenster oder die Tür aufzuhebeln.

Der Täter befindet sich noch außerhalb des Objektes, wenn der interne und externe Alarm ausgelöst werden. Optional können Sie sich auch per Telefon über einen Einbruchsversuch benachrichtigen lassen bzw. diesen an eine Leitstelle senden.

Die Bewohner und Haustiere sind in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Schlägt jemand ein Fenster ein oder hebelt er mit Druck eine Tür auf, geht eine unerträgliche laute Sirene los, denn dadurch ändert sich die programmierten Parameter.

Der Unterschied zu vielen anderen Systemen besteht vor allem im Wechsel von analoger Technik hin zu einem Zweiwegesensor, der von einem Mikroprozessor gesteuert wird, sowie in der Möglichkeit, das Gerät sicher zu programmieren.

Die Alarmanlage von 2Protection kann zu einem Gesamtsystem ausgebaut werden: in Kombination mit Funk-Rauchmelder, Funk-Wassermelder oder Netzstromüberwachung damit Ihre Truhe nicht abtaut. Selbst bei deaktivierter Anlage können etwa bei einem Überfall ein Notfallalarm ausgelöst und Sirene und Telefonwählgerät aktiviert werden, auch ein stiller Alarm ist möglich.

2Protection setzt auf modernste Technik und zuverlässige Qualität „Made in Germany“.

www.2protection.de