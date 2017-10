Schlemmen in der St.-Jürgen-Bäckerei · Man glaubt oft gar nicht, was sich alles hinter einem eher unscheinbar wirkendem Schaufenster eines Backwarenladens an tollen Leckereien verbergen kann. Bei der St. Jürgen Bäckerei in der Helmholtzstrasse in Lübeck ist es genau so. Anfang 2017 machte sich der 22-jährige gelernte Koch, Abuzer Can Güllüpinar daran, seinen Traum von Selbständigkeit zu verwirklichen und eröffnete ein Bäckereigeschäft mit Cafe im Lübecker Stadtteil St. Jürgen.Güllüpinar: „Ich wünschte mir schon lange, dass sich meine Kunden, wenn ich einmal selbständig bin, bei mir wohlfühlen und sich bei mir leckeres Brot, Brötchen, Kuchen, Torten und viel anderes an Backwaren kaufen können. Ich wollte aber auch, dass sich die Kunden an herzhaften türkische Leckereien erfreuen können. So fügte ich meiner Idee, einem leckeren deutschen Frühstück eine herzhafte türkische Variante hinzuzufügen und machte aus meinen Traum Realität. Ich verhandelte mit der Ronneberger Bäckerei und wir wurden uns einig.“

Seit dem gibt es 7 Tage die Woche ein breites Angebot an Brötchen, Broten, Kuchen, Torten und vielen weiteren leckeren Backwaren nach deutscher und nach türkischer Art. Kennen Sie Simit? Nein? Das sind leckere Sesamringe. Oder Menemen? Das ist ein herzhaftes Omelett mit Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Sucuk, Tomaten und Gewürzen, aber auch Gözleme sind lecker, es sind verschiedene Teigtaschen mit Füllung. Natürlich gibt es auch Frühstück mit ganz einfach belegten Brötchen wie Käse, Ei oder Wurst.

Sein Vater Cihangir hilft seinem Sohn hin und wieder: „Ich unterstütze meinen Sohn ein wenig, seinen Traum zu verwirklichen und wenn mal wieder richtig was los ist, in der Bäckerei und das ist oft, bin ich zur Stelle und helfe ihm beim Verkauf so gut ich kann und ich Zeit habe. Meine Frau hilft hin und wieder auch im Geschäft mit und es macht ihr richt Freude.“

Abuzer Can bietet nun auch ein Highlight an: Das sogenannte Familienfrühstück für 9,90 EUR, das ganz viele der beschriebenen Leckereien beinhaltet. Dazu gibt es zwei Mal Säfte und Tee, oder „Kaffee satt!“

Na, haben Sie Appetit bekommen, super! In der Ladenpassage der Helmholtzstrasse finden Sie die St. Jürgen Bäckerei, schauen Sie doch einfach einmal bei Familie Güllipinar rein! Sie sind dort herzlich Willkommen.

St. Jürgen Bäckerei

Helmholtzstr. 21

23562 Lübeck

Tel.: 0451 / 611 61 991

Tel.: 0451 / 611 61 990

http://www.stjürgen-bäckerei.de/

info@stjürgen-bäckerei.de