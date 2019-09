“Zum Bilderbogen”

Ulli Potofski für die “Sternenbrücke“ im Autohaus Riegel in Trittau. Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Sportmoderator und Autor Ulli Potofski war am Abend des 17. September 2019 Gast im Autohaus Riegel in Trittau. Potofski setzt sich immer wieder dafür ein, um für das Kinder-Hospiz “Sternenbrücke“ Spenden zu sammeln. www.sternenbruecke.de Am Dienstagabend sollte es in dem Autohaus eine Lesung geben, es wurde aber eine Erzählung. Grund war, Ulli hatte das Buch vergessen. Titel: ENTSCHEIDEND IST AUF’M PLATZ. DIE VERRÜCKTE WELT DES FUSSBALLS UND SEINER KOMMENTATOREN.

Im Vorgriff auf seinen Krimi “Verliebt in eine Leiche“ berichtete er: „Der Krimi ist in Arbeit, ich weiß nur noch nicht wer der Mörder ist“. Bernd Geisler, Ehrenbürger aus Trittau mit kleinem HSV-Museum, musste bei Ulli Potofski Sportfragen beantworten und bekam dafür als Gewinn eine CD. Spaß für Erwachsene! ABGEFAHREN! Die besten Sketche für’s Auto ab 18!!!

Von www.Potofski-Production.de · Es war ein lustiger Abend, an dem Ulli von seinen Moderationen bei den Fernsehsendern RTL und Sky erzählte. Potofski sagte: „Ich hatte noch nie Skirennen kommentiert und bekam von einem ZDF Mann 117 Karten mit Infos über die Abfahrtsläufer. Das Rennen wurde wegen Sturm abgebrochen und die Startplätze später neu ausgelost. Nun stimmten die Karten mit den Infos nicht mehr. Harry Valérien war die Rettung, der saß hinter einer Sperrholzwand und kommentierte das Rennen für das ZDF.“ Ulli erzählte weiter: „Ich habe genau zugehört was Valérien sagte und ich habe versucht die Sätze so nachzusprechen.“

Bei einem späteren Treffen mit dem Schweizer Skirennfahrer Pirmin Zurbriggen sagte der zu mir: „Ich dachte, der Harry Valérien hatte für RTL das Rennen kommentiert.“ So erzählte Ulli Potofski viele Anekdoten und die Besucher hatten viel zu Lachen im KIA Autohaus und ließen sich mit dem Moderator auch noch fotografieren.

Spendengelder wurden in ein großes Sparschwein zu Gunsten der “Sternenbrücke“ gesteckt.

