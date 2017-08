Erfolgreiche Halbzeitbilanz – Großer Erfolg zur Halbzeit des 32. Schleswig-Holstein Musik Festival: Von den rund 190.000 verfügbaren Plätzen sind schon jetzt 160.000 Plätze belegt. Das entspricht einer Auslastung von 84 Prozent. 114 Veranstaltungen der 193 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande und zwei Kindermusikfeste sind bislang ausverkauft.

Festival-Intendant Dr. Christian Kuhnt: »Wir sind dankbar für das Vertrauen, dass uns unser Publikum entgegenbringt. Unser Porträtsolist Avi Avital hat sich mit seiner offenen und zugewandten Art in die Herzen aller Gäste des SHMF gespielt, seine Konzerte waren stießen auf ein riesiges Interesse. Auch die Konzerte, die wir unserem Schwerpunktkomponisten Maurice Ravel widmen, sind – mit vielen ausverkauften Veranstaltungen – enorm nachgefragt. Ich freue mich nun, gemeinsam mit unseren Künstlern, unserem Publikum, unseren Sponsoren und Förderern die zweite SHMF-Halbzeit einzuläuten.«

Das Schleswig-Holstein Musik Festival dankt seinem Medienpartner NDR sowie seinen Sponsoren und Förderern.

Medienpartner NDR

Das NDR Fernsehen präsentiert im »Schleswig-Holstein Magazin« während der acht Festivalwochen regelmäßig die Festival-Tipps. Zusätzlich wird ausführlich über die Highlights und zentralen Ereignisse des Musiksommers berichtet. Insgesamt acht Mal widmet sich die Sendung »Schleswig-Holstein 18:00« dem SHMF. Ein 45-minütiges Festival-Feature mit musikalischen Highlights und den schönsten Bildern und Geschichten des SHMF beschließt die Berichterstattung im NDR Fernsehen. Zudem gibt es regelmäßige Berichterstattung zum SHMF in den Radioprogrammen NDR Kultur (auch Live-Übertragungen und Aufzeichnungen von Konzerten) und NDR Info sowie auf NDR 1 Welle Nord, hier auch montags bis freitags in »Von Binnenland und Waterkant«. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin präsentieren die Reihe »Luustern«. In diesem Jahr werden 11 Konzerte durch die NDR-Klangkörper verwirklicht. Traditionell gestaltet das NDR Elbphilharmonie Orchester das Eröffnungs- und Abschlusskonzert und bildet damit die Eckpfeiler des SHMF.

Sponsoren des SHMF 2017

Das Schleswig-Holstein Musik Festival wird durch ein ebenso intensives wie vielfältiges Engagement der Wirtschaft in Schleswig-Holstein und Hamburg unterstützt. Als Hauptsponsoren leisten die Sparkassen-Finanzgruppe (bestehend aus den schleswig-holsteinischen Sparkassen, der HSH Nordbank AG, der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, der Provinzial Nord Brandkasse AG und dem Sparkassen-Kulturfonds des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes), die AUDI AG, NordwestLotto Schleswig-Holstein, die HanseWerk AG sowie der Medienpartner NDR weiterhin den bedeutendsten finanziellen Beitrag. Wir freuen uns, dass diese engen Partnerschaften gelebt werden und wir wieder gemeinsame Projekte umsetzen.

Unseren 63 Konzertsponsoren und Produktpartnern sowie allen 43 Mitgliedern der Unternehmerinitiative Wirtschaft & Musik danken wir für ihre äußerst wichtigen finanziellen Beiträge und insbesondere auch für den persönlichen Einsatz vor Ort an vielen unserer Spielstätten.

Zum Stadtjubiläum in Glückstadt ermöglicht die Firma Steinbeis Papier Glückstadt GmbH & Co. KG eine besonders hochkarätige und mehrfache Bespielung der Stadtkirche.

Mit TUI Cruises können unsere Gäste bei einem Konzert an Bord Kreuzfahrtfeeling beim SHMF erleben. Mit einem Open Air sind wir zum ersten Mal zu Gast auf dem Gelände des Weissenhäuser Strand direkt am Meer. Unsere Musikfeste auf dem Lande werden mit der Geldermann Privatsektkellerei wieder zu einem besonders prickelnden Erlebnis.

Besondere Förderung: Orchesterakademie, Festivalchor und Meisterkurse

Die unverzichtbaren musikpädagogischen Aktivitäten des SHMF werden von der Possehl-Stiftung (Meisterkurse), der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Meisterkurse), der Familie Dr. Hannelore Murmann (Orchesterakademie und Festivalchor), der Oscar und Vera Ritter-Stiftung (Orchesterakademie), der Weiland Kulturstiftung Henning Hamkens sowie der ACO Gruppe (Orchesterakademie) mit großzügigen Zuwendungen bedacht. Sein mäzenatisches Engagement für das SHMF führt auch der Unternehmer Prof. Dr. Günther Fielmann fort. Im Rahmen von Patenschaften engagieren sich die Oscar und Vera Ritter-Stiftung und Dr. Norbert Klause.

Weitere Informationen unter www.shmf.de.