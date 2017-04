1. Mai – für Gerechtigkeit und Demokratie – Am Tag der Arbeit am 1. Mai veranstaltet der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) Gottesdienste in Hamburg und Schleswig-Holstein. So wird Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, am 1. Mai um 10 Uhr in der Hamburger Flussschifferkirche predigen.

Bereits am 30. April spricht Uwe Polkaehn, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nord (DGB Nord), im Rahmen der „Lübecker Laienkanzel“ zum Thema Gerechtigkeit. Alle Termine unter www.kda.nordkirche.de.

Pünktlich zum Tag der Arbeit erscheint das KDA-Journal 2017 zum Thema „Demokratie“. Die 70-seitige Schrift enthält unter anderem ein Geleitwort von Bischöfin Fehrs sowie „Zehn Thesen zu der Frage, was nun zu tun ist“ des Soziologen Prof. Dr. Harald Welzer, Autor („Selbst denken“, „Die smarte Diktatur“) und Gründer der gemeinnützigen Stiftung „Futurzwei“ sowie Gründer der Initiative „Die offene Gesellschaft“.

Angesichts von Spaltungs-Phänomen wie dem Brexit oder der Wahl eines US-Präsidenten, der nationalistische Tendenzen verfolgt, fordert Welzer in seinem „Zwischenruf“ zur Stärkung der Demokratie eine soziale Bewegung, „die sich dem Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt der Offenen Gesellschaft verschreibt. Eine Bewegung ‚dafür‘“.

Auch Bischöfin Fehrs betont die positive Kraft der Gemeinschaft und wirbt für mehr Zusammenhalt: „Noch immer durchziehen Spaltungen unsere Gesellschaft, noch immer spielen Hautfarbe und Herkunft eine viel zu große Rolle. Noch immer wird viel zu oft gefragt: ‚Wo kommst du eigentlich her?‘ statt: ‚Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin?‘ Doch ich zähle auf unseren Mut, unsere Liebe zum Nächsten. Ich zähle auf unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit“, so die Bischöfin in ihrem Geleitwort zum KDA-Journal. Gerade in unserer Zeit sei es wichtig, für Demokratie und für Gerechtigkeit einzutreten, sagt Bischöfin Fehrs zum Tag der Arbeit: „Gerechtigkeit ist nicht nur eine politische Forderung, sondern ein grundlegendes Anliegen der Bibel. Daher passt es, wenn wir Gottes Wort auch am 1. Mai hören.“

Das KDA-Journal steht kostenlos zum Download bereit unter www.kda.nordkirche.de. Gedruckte Freiexemplare sind am 1. Mai am KDA-Stand auf dem Hamburger Fischmarkt erhältlich. Bischöfin Fehrs nimmt nach dem Gottesdienst am Demonstrationszug des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) teil, der vom Rödingsmarkt zum Kundgebungsort Fischmarkt führt und besucht dort den Informations-Stand des KDA.

Als kirchliche Facheinrichtung für Arbeit und Wirtschaft engagiert sich der KDA für die ethische Gestaltung des Wandels in der Arbeitswelt. Nähere Informationen unter www.kda.nordkirche.de.