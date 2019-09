Auto auf A1 bei Wilhelmsburg beschossen: Mann verletzt Nach einem oder mehreren Schüssen auf ein fahrendes Auto auf der A1 sucht die Hamburger Polizei Zeugen des Vorfalls nahe den Elbbrücken. Mehrere Wagen hätten bereits am Samstag vergangener Woche einen silbernen VW Passat zwischen Lübeck und Hamburg verfolgt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit

Hamburg: Schwerer Verkehrsunfall nach Verfolgungsjagd In Hamburg hat es auf der Horner Landstraße einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Die Polizei hat sich mit einem Autofahrer eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Verkehr auf der Straße war beeinträchtigt. Im Zuge eines Spezialeinsatzes mit Zivilfahndern der Hamburger Polizei ist es auf der Horner L

Tod von deutschem Ehepaar in Dänemark nicht mehr verdächtig Kopenhagen (dpa) – Die Polizei in Dänemark sieht den Tod von zwei Deutschen, die in einem Ferienhaus nahe der deutschen Grenze gefunden wurden, nicht mehr als verdächtig an. In einer Pressemitteilung hieß es am Freitag, dass die Obduktion des Ehepaares keinen Hinweis auf eine kriminelle Handlung erg

43-Jähriger nach versuchter Tötung in Hamburg festgenommen Wegen des Verdachts der versuchten Tötung eines 65-jährigen Mannes in Hamburg hat die Polizei einen 43-Jährigen vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war es am Donnerstagabend in der Wohnung des 65-Jährigen im Stadtteil Neugraben zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Im Verlau

Möller Daehli vor Derby gegen HSV: "Wichtiges Spiel" Mats Möller Daehli vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli kann das Stadtderby gegen den Hamburger SV am Montag (20.30 Uhr/Sky) kaum erwarten. "Es ist ein unglaublich wichtiges Spiel, das eine sehr hohe Bedeutung für unsere Fans hat. Wir haben die Verantwortung, an unsere absolute Leistungsgrenze zu

Vatikan weist Deutsche Bischofskonferenz in ihre Schranken Nach dem Missbrauchsskandal will sich die katholische Kirche in Deutschland reformieren. Doch jetzt funkt der Vatikan dazwischen – mit einer sehr klaren, fast spöttischen Botschaft. Angeredet wird Reinhard Marx von seinem römischen Kardinalskollegen Marc Ouellet aus dem Vatikan gestelzt-höflich mit

HSV-Trainer testet Trio als Ersatz für verletzten Gyamerah Trainer Dieter Hecking hat sich noch nicht entschieden, wer beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV als Ersatzmann für den verletzten Jan Gyamerah spielen wird. Der Rechtsverteidiger hatte sich am Mittwoch beim Training das linke Wadenbein gebrochen und fällt vermutlich fünf Monate aus. "Wir haben m

Städter aufs Dorf: Home-Office und Coworking locken in die Provinz Frankfurt (dpa) - Ein Veranstaltungsraum in der alten Mühle Gömnigk südwestlich von Potsdam, Coworking-Büros und eine Kita auf demHof Prädikowim brandenburgischen Prötzel, Seminare und Workshops auf demGut Gorgastkurz vor der polnischen Grenze. Weit vor den Toren Berlins haben kreative Stadtflüchtli

Concordia Hamburg gegen Meiendorfer SV: Macht Cordi die Hausaufgaben? Am Sonntag trifft Cordi auf Meiendorf. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Die Concordia Hamburg siegte im letzten Spiel gegen den SV Rugenbergen mit 2:1 und belegt mit zwölf Punkten den achten Tabellenplatz. Am Samstag wies der MSV USC Paloma mit 2:1 in die Schranken. Anmerkung: Dieser Text wurde nicht von ei