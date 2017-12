… Die Bibel oder das Handy?

Was würde passieren, wenn wir unsere Bibel genauso wie unser Handy behandeln würden?

● Wir würden die Bibel immer in unserer Tasche, der Hosentasche oder unserer Jacke mitnehmen.

● Wir würden mehrere Male am Tag erwartungsvoll einen Blick darauf werfen.

● Wir würden noch mal schnell nach Hause oder ins Büro, wenn wir sie dort vergessen haben.

● Wir würden sie dafür verwenden, unseren Freunden ein paar nette Worte zu schicken.

● Wir würden Sie so behandeln, als könnten wir ohne sie nicht leben.

● Wir würden unseren Kinder eine geben – für ihre Sicherheit und um mit ihnen zu kommunizieren.

Der Unterschied zum Handy:

● Die Bibel hat nie Probleme mit dem Netz!

● Mit ihr hat man immer gute Verbindung, egal wo man sich befindet!

● Man muss das Guthaben nicht wieder aufladen, da Jesus schon die Rechnung bezahlt hat und wir somit eine unbegrenzte Flatrate haben!

● Vor allem kann die Verbindung nicht unterbrochen werden und die Batterie ist für ein Leben lang geladen!

*Notrufnummern*

● Wenn du traurig bist, wähle Johannes 14!

● Wenn du unruhig bist, wähle Psalm 51!

● Wenn du besorgt bist, wähle Matthäus 6:19,34!

● Wenn du in Gefahr bist, wähle Psalm 91!

● Wenn Gott scheinbar sehr weit von dir entfernt ist, wähle Psalm 63!

● Wenn dein Glaube eine Stärkung benötigt, wähle Hebräer 11!

● Wenn du allein und verängstigt bist, wähle Psalm 23!

● Wenn du meinst, du bist zu gefühllos und kritisch, wähle 1.Korinther 13!

● Suchst du das Geheimnis des Glücks? Wähle Kolosser 3:12-17!

● Wünscht du dir Ruhe und Frieden? Wähle Matthäus 11:25-30!

…das Buch ALLER BÜCHER IST VOLL VON FROHER BOTSCHAFT FÜR dich lieber Mensch!

…aber das Nachlesen steht ALLEIN in DEINER Verantwortung…!!!

***der HERR segne Dich/Euch***

In dem Sinne einen gesegneten Tag!!