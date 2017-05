Engagement am Telefon – Am Mittwoch, 31. Mai 2017 um 18 Uhr wird Pastor Christof Jaeger (45) in einem festlichen Gottes­dienst in der Haupt- und Universitätskirche St. Katharinen in sein Amt als Leiter der Studentischen Telefon­seelsorge in der Evangelischen Studierendengemeinde Hamburg (ESG) eingeführt.

Pastor Jaeger bildet zusammen mit einem Diplom-Psychologen Studierende für den Seelsorgedienst am Telefon aus und weiter. Zu seinen Aufgaben zählen außerdem die laufende Begleitung und Supervision der studentischen Telefonseelsorgenden sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Ausbildung.

„Besonders viel Freude macht mir die Zusammenarbeit mit den Studierenden“, so Jaeger. „Es beeindruckt mich, dass sie sich neben ihrem fordernden Studium auf die anspruchsvolle und zeitintensive Seelsorge-Ausbildung einlassen und sich für mindestens zwei Jahre Telefondienst verpflichten“, sagt der Pastor, der sein neues Amt Anfang des Jahres angetreten hat.

Jaeger war zuvor als Gemeindepastor, als persönlicher Referent des ehemaligen Hauptpastors Dr. Johann Hinrich Claussen an der Hauptkirche St. Nikolai und zuletzt als Krankenhausseelsorger tätig. Neben seiner theologisch-pastoralen Ausbildung hat Jaeger ein Psychologiestudium abgeschlossen und ist psychologischer Psychotherapeut.

Im Namen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland begrüßt Haupt­bereichsleiter Sebastian Borck Jaeger im Amt: „Ich freue mich, dass wir einen so hochqualifizierten Leiter für die seit über 40 Jahren bestehende studentische Telefonseelsorge gewinnen konnten. Mit seinem theologischen und psychologischen Hintergrund wird Pastor Jaeger die in den vergangenen zehn Jahren von Pastorin Vivian Wendt geleitete Arbeit hervorragend fortführen und weiterentwickeln können“.

Der festliche Einführungsgottesdienst in St. Katharinen (Katharinenkirchhof 1) am 31. Mai um 18 Uhr mit anschließendem Empfang ist öffentlich.

Die Studentische Telefonseelsorge ist täglich von 20 bis 24 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer (040) 411 70 411 zu erreichen. Besonders jungen Menschen mit Sorgen, die von Studienfrust bis hin zu akuten Krisensituationen reichen können, wird so eine niedrigschwellige, anonyme Kontaktmöglichkeit geboten.