Milberg steht erneut als "Tatort"-Kommissar vor der Kamera Schauspieler Axel Milberg dreht noch bis Ende kommender Woche im Norden als Kieler "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski vor der Kamera. In seinem neuen Fall "Borowski und die Schatten der Vergangenheit" will der Ermittler nach Angaben des NDR den Fall seines Lebens klären. Auslöser ist der Fund eines s

Frau mit Fußtritt erwürgt: 34-Jähriger gesteht Tötung Zum Auftakt eines Mordprozesses hat ein 34-Jähriger die Tötung seiner jungen Nachbarin in Hamburg-Eimsbüttel gestanden. Die Tat ereignete sich bereits Ende April. Ein 34-Jähriger hat zum Auftakt eines Mordprozesses gestanden, seine Nachbarin getötet zu haben. "Ich weiß, dass ich diese Tragödie nicht

TuS Berne gegen SV Altengamme: Heimstärke gegen Auswärtsfluch Berne will im Spiel gegen Altengamme nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Freitag verlief der Auftritt des TuS ernüchternd. Gegen den FC Voran Ohe kassierte man eine 1:3-Niederlage. Auf heimischem Terrain blieb der SVA am vorigen Samstag aufgrund der 2:3-Pleite ge

FTSV Altenwerder gegen Rahlstedter SC: Macht Rahlstedt seine Hausaufgaben? Altenwerder will gegen Rahlstedt die schwarze Serie von sieben Niederlagen beenden. Der FTSV musste am letzten Spieltag die zehnte Niederlage einstecken, will aber auch dieses Mal wieder alles geben, um endlich den ersten Saisonsieg zu feiern. RSC tritt mit breiter Brust an, wurde doch der FC Türkiy

SC Vorwärts Wacker Billstedt 04 gegen Oststeinbeker SV: Baut V/W Billstedt 04 die Erfolgsserie aus? Der Oststeinbeker SV sollte vor dem kommenden Gegner SC Vorwärts Wacker Billstedt 04 gewarnt sein, spielte dieser doch zuletzt wie aus einem Guss. Der SC Vorwärts Wacker Billstedt 04 siegte im letzten Spiel gegen Dersimspor Hamburg mit 4:2 und liegt mit 20 Punkten weit oben in der Tabelle. Letzte Wo

SC Nienstedten gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld: Bricht Nienstedten den Bann? Gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld soll dem SC Nienstedten das gelingen, was dem Heimteam in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Die fünfte Saisonniederlage kassierte Nienstedten am letzten Spieltag gegen den TuRa Harksheide. Blau-Weiß 96 erntete am letzten Spieltag nic

SC Sternschanze gegen Inter Eidelstedt: Kellerduell am Sonntag Inter will wichtige Punkte im Kellerduell bei Sternschanze holen. Der SCS muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Letzte Woche siegte Inter gegen den Niendorf TSV II mit 3:1. Somit nimmt Inter Eidelstedt mit acht Punkten den 15. Tabellenplatz ein. Anmerkung: Dieser Text

TSV Sasel gegen TuS Dassendorf: Auswärtsmacht TuS Dassendorf Vor einer wahren Herkulesaufgabe steht Sasel am kommenden Sonntag. Schließlich gastiert mit Dassendorf der Primus der Oberliga Hamburg. Beim TuS Osdorf gab es für den TSV Sasel am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:4-Niederlage. Der TuS Dassendorf hat einen erfolgreichen Auftritt

SSV Rantzau Barmstedt gegen VfL Pinneberg: Kann Pinneberg SSV Rantzau ärgern? Pinneberg trifft am Sonntag (15:00 Uhr) auf den SSV Rantzau. Letzte Woche siegte der SSV Rantzau Barmstedt gegen den Harburger TB mit 3:1. Damit liegt Rantzau mit 17 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Der VfL kam zuletzt gegen Eintracht Lokstedt zu einem 1:1-Unentschieden. Anmerkung: Dieser