„Heimat“ – Brahms-Festival Lübeck 2017 – Was ist Heimat? Ein Ort, ein Gefühl, eine utopische Idee? Das Brahms-

Festival 2017 der Musikhochschule Lübeck (MHL) geht vom 6. bis zum 14. Mai auf musikalische Spurensuche. Zu den international renommierten Interpretinnen und Interpreten gehört auch Starklarinettistin Sabine Meyer, die an der

MHL eine internationale Klarinettenklasse unterrichtet.

Seit 26 Jahren widmet die MHL ihr Festival dem gebürtigen Hamburger Johannes Brahms, der als 29-jähriger Wien zu seiner Wahlheimat erkor. In der Ferne wurde Musik zu seiner eigentlichen Heimat. In 21 Konzerten nähert sich das diesjährige Brahms-Festival dem vielschichtigen Heimatbegriff. Die programmatischen Werke von Beethoven, Chopin, Brahms, Grieg, Mahler, Janáček, Zimmermann, Yun und Mack spiegeln viele Aspekte und Facetten der Heimaterfahrung: von romantischer Verklärung, über die Suche nach nationaler Identität bis hin zur Verlusterfahrung

durch Migration oder Exil.

Über hundert Interpretinnen und Interpreten geben mit dem traditionellen Frühjahrs-Festival gleichzeitig einen Einblick in die Arbeit an der einzigen Musikhochschule des Landes Schleswig-Holstein. Besonderheit in Lübeck ist, dass die renommierten Dozentinnen und Dozenten gemeinsam mit ihren jahrgangsbesten Studierenden auf der Bühne stehen. Mit „Sehnsucht“, „Utopien“, „Verlorene Heimat“ und „Wahlheimat“ sind die Konzerte unter anderem betitelt.

Projektleiter ist Musikhistoriker Prof. Dr. Wolfgang Sandberger. Einmalig in der Hochschullandschaft, belegt das Festival mit 17 Kammermusikkonzerten in fünf Tagen auch den hohen Stellenwert der Kammermusik in der Ausbildung an der MHL. Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Heimat“, zwei Sinfoniekonzerte, Konzertreihen mit Studierenden, ein Nachtkonzert sowie musikpädagogische Angebote für Schülerinnen und Schüler gehören ebenfalls zum Festival, dessen Formate so vielfältig sind wie sein diesjähriges Motto.

Weitere Infos unter www.mh-luebeck.de/Veranstaltungen.

Programm als PDF hier: Brahms-Festival 2017_Überblick