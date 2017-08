Schleswig-Holstein Musik Festival: Gewinner des Schaufensterwettbewerbs 2017 gekürt – Am 28. Juli 2017 wurden im Rahmen des Konzertes von Pepe Romero und der Philharmonie der Nationen in der Holstenhalle 1 in Neumünster die diesjährigen Gewinner des Schaufensterwettbewerbs des Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) gekürt. Zudem erhielten die kreativsten fünf Teilnehmer im Foyer der Holstenhalle eine kleine Ausstellung ihrer Schaufensterfotos.

Der Verein des SHMF hat Einzelhändler in Schleswig-Holstein aufgerufen, ihre Schaufenster vom 23. Juni bis 13. Juli 2017 unter dem Motto »Die Welt in Klängen« zu dekorieren. Zudem versorgte er alle interessierten Geschäfte im Rahmen der Aktion »Mach mit« mit bunten Schaufenster-Aufklebern, mit denen die Verbundenheit zum SHMF demonstriert werden kann. Beide Aktionen waren ein großer Erfolg. Mehr als 500 Geschäfte im ganzen Bundesland beteiligten sich an dem Schaufensterwettbewerb und »Mach mit«.

Die Preisträger des Schaufensterwettbewerbs wurden von einer Fachjury, bestehend aus Eva Albers (Geschäftsführender Vorstand SHMF e.V.), Prisca Biermann (Geschäftsführerin SHMF e.V.), Christian Martin Lukas (Geschäftsführer Lübeck Travemünde Marketing), Andrea Schürings (büro für mitteilungen, Hamburg) und Daniel Weth (Leitung Marketing und Kommunikation Stiftung SHMF) ausgelobt.

Den 1. Platz konnte das Mode- und Markenhaus Ramelow aus Elmshorn erlangen. Es darf sich auf extra für den Erstplatzierten handgefertigte schwarze Lautsprecher aus der Linie 240.3 von ELAC im Wert von € 1.200,- freuen. Diese werden von ELAC zur Verfügung gestellt.

Den 2. Platz erzielte das RONDO Einkaufszentrum in Büdelsdorf. Das Dekorationsteam wird dafür mit einem gebrandeten Strandkorb im Wert von € 1.000,- belohnt. Die Dithmarscher Privatbrauerei stellt diesen zur Verfügung.

Über den 3. Platz dürfen sich gleich zwei Geschäfte aus Neumünster freuen: die Praxis für Physiotherapie & Pilates und die SR-Kreativwerkstatt. Sie erhalten je einen Picknickkorb und zwei Karten für die »Musikfeste auf dem Lande« im Wert von 150,00 €.

Der 4. Platz geht an die Albert Schweitzer Apotheke in Itzehoe. Den 5. Platz erlangte das Geschäft »Kinderkram« in Lübeck.