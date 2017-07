SHMF: Start der Meisterkurse 2017 – Morgen, 20. Juli, beginnen die SHMF-Meisterkurse in der Musikhochschule Lübeck. Seit mehr als 25 Jahren widmen sich hochkarätige Künstler und Pädagogen in Kursen und intensiven Einzelstunden dem musikalischen Nachwuchs. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt und finden im wunderschönen Ambiente der Musikhochschule ideale Übebedingungen vor.

Erstmals ist der gefeierte Cellist Wolfgang Emanuel Schmidt zu erleben. Ebenfalls zum ersten Mal werden Kurse mit dem portugiesischen Hornisten Abel Pereira und dem Pianisten Pavel Gililov angeboten. Weiterhin geben sich der Posaunist Christian Lindberg und die international gefragte Gesangspädagogin Margreet Honig die Ehre. Nach über zehn Jahren wird die Geigerin Ana Chumachenco wieder zu Gast in Lübeck sein. Violinisten dürfen sich außerdem über wertvolle Ratschläge von Donald Weilerstein freuen. Und Gerd Uecker, ehemaliger Intendant der Semperoper in Dresden, bietet einen speziellen Interpretationskurs für Opernsänger an.

Die Meisterkurse werden gefördert durch die Possehl-Stiftung, Lübeck, und die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg.

Der erste Meisterkurs mit Wolfgang Emanuel Schmidt ist für Gasthörer öffentlich am

20.-25.7. 10:00-13.00 | 14:00-15:30

26.7. 10:00-13:00

Das Abschlusskonzert findet am 26.7. um 20 Uhr im Herrenhaus von Gut Hasselburg statt; das Konzert ist ausverkauft.

Gasthörer müssen sich nicht vorher anmelden, Gasthörerausweise werden nicht reserviert. Karten gibt es im Büro der Meisterkurse in der Musikhochschule Lübeck, Öffnungszeiten (20.7.-13.8.2017): tägl. 9:00-13:00 und 14:30-18:30 Uhr.

Tageskarte: € 10,- / erm. € 6,-

ab dem 3. Tag € 8,- / erm. € 5,-

Termine und Infos unter Tel. 0451-389 57 22, meisterkurse@shmf.de oder unter www.shmf.de/mk

Meisterkurs-Termine

20.7.-26.7. Wolfgang Emanuel Schmidt Violoncello

25.7.-30.7. Donald Weilerstein Violine

30.7.-5.8. Pavel Gililov Klavier

1.8.-5.8. Christian Lindberg Posaune

1.8.-5.8. Abel Pereira Horn

7.8.-11.8. Margreet Honig Gesang

7.8.-13.8. Ana Chumachenco Violine

8.8.-13.8. Gerd Uecker Interpretationskurs für Opernsänger

Abschlusskonzerte im Großen Saal der Musikhochschule Lübeck

30.7., 20 Uhr, Konzert des Meisterkurses von Donald Weilerstein

5.8., 17 Uhr, Festkonzert der Meisterkurse von Pavel Gililov, Christian Lindberg und Abel Pereira

13.8., 20 Uhr, Konzert der Meisterkurse von Ana Chumachenco und Gerd Uecker

Preise: 12 € / ermäßigt 7 €