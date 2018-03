2. Drachenfestival Heiligenhafen · Bunte Drachen und Air-Skulpturen erobern den Seebrückenvorplatz. Die erfolgreiche Eventreihe Drachenfestival on Tour kommt zum zweiten Mal nach Heiligenhafen. Vom 06. – 08. April steht am Strand und Seebrückenvorplatz

alles unter dm Motto: We are flying! Die Besucher erwartet ein eintrittsfreies Familien-Spektakel mit vielen Attraktionen: metergroße Drachenexponate und beeindruckende Air-Skulpturen, Lenkdrachen und Windspiele. Das Rahmenprogramm bietet den Besuchern Kinderanimationen und weitere Mitmach-Aktionen sowie eine kleine Cateringmeile.

Über 30 Drachensportler zeigen ihre Exponate in der Luft und am Boden. Mit dabei sind Großdrachen mit einer Länge von bis zu 30 Metern wie Batman, Superman und andere Superhelden, aber auch große Schildkröten, Oktopusse und andere Meerestiere bereichern den Himmel.

Die kleinen Gäste können im Kinderbereich von unserem Partner Coppenrath Verlag auf der Erlebnisbrücke aktiv sein. Dort wartet der mutige Pirat Capt’n Sharky persönlich, außerdem lockt ein Lillifee-Glücksrad mit tollen Gewinnen. Auch für Tobegeister ist gesorgt: Ein Bobby-Car-Parcours lädt die Kleinen zum Fahren ein. Mit dabei ist außerdem outdoorer.net mit einem großen Strandmuschelpark, der zum Verweilen einlädt.

Am Samstagabend können die Besucher die Drachen noch einmal in der Dunkelheit bestaunen. Dann werden die Flugobjekte angestrahlt oder erobern selbstleuchtend den Himmel.

Ewigkite hat sich mit seiner mobilen Kirche angekündigt. Am Sonntag um 11.00 Uhr gibt es dort einen Gottesdienst.

Wir freuen uns auf viele glückliche Besucher und strahlende Gesichter!

Öffnungszeiten:

Freitag, 06. April: 14-19 Uhr

Samstag, 07. April: 11-20 Uhr

Sonntag, 08. April: 11-16 Uhr