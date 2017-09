Über den Erfolg der letztjährigen Oldtimer-Veranstaltung ist Projektleiter Burkhard Golla hoch erfreut: „Dass man hier bereits am Freitag in der Schlange warten musste, um ein Ticket zu kaufen, hatten wir nicht erwartet.“ Doch der Grund dafür liegt nahe: Liebhaber schicker Fahrzeuglegenden können mit Gleichgesinnten fachsimpeln und sich über Zubehör für die eigenen Fahrzeuge beraten lassen.

Begehrte Ersatzteile, Restaurationsmaterial sowie KFZ-Ausstattungen und -Zubehör, Öle, Konservierungsstoffe und Reifen sind im Angebot. Reisegepäck und Accessoires – auch im Retrostil –, Modellautos und Fachliteratur stehen ebenfalls zum Kauf bereit. Welche Versicherung die richtige für das jeweilige Automobil sein soll, erfährt man bei den Fachleuten vor Ort.

Für all diejenigen, deren Liebe den Oldtimern gilt, ist ein Besuch der Nordi Car Classic ein Muss. Zumal diese Art der Veranstaltung im Raum Lübeck absolut einmalig ist und die Location kaum besser gewählt sein dürfte. In der Lübecker Roddenkoppel, wo bis zum Ende des 20. Jahrhunderts Maschinenteile gegossen wurden, entstand aus einer Idee von Thilo Gollan ein neues Zentrum für Künstler, Kulturschaffende, für Messen und Events. Sich hier nochmal mit Oldtimer-Liebhabern und -Fachleuten zu treffen, bevor die Saison ihren Ausklang findet, ist für alle Seiten eine Bereicherung. Neben der automobilen Ausstellung treffen die Besucher in der Kulturwerft Gollan zudem auf ein vielseitig gestaltetes Unterhaltungsprogramm sowie jede Menge kultureller und kulinarischer Höhepunkte.

Nach dem großen Erfolg der erstmaligen Nordi Car Classic im letzten Jahr zeichnet auch 2017 wieder die Lübecker Veranstaltungsagentur „Das AgenturHaus GmbH“ für das Indoor-Event verantwortlich.

Geöffnet ist die Nordi Car Classic von 13 bis 19 Uhr am Freitag sowie jeweils von 10 bis 18 Uhr am Samstag und Sonntag. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro; ermäßigt 6 Euro und 5 Euro für Besucher, die mit dem Oldtimer anreisen (beinhaltet den Eintritt für den Fahrer und einen Oldtimerparkplatz). Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Informationen sind unter www.nordi-car.de zu finden.