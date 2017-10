Fotos: TBF/Holger Kröger · Zu einem Feuer kam es am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Kahlhorststraße. Es war es zu einem Wohnungsbrand bei dem eine Person sich noch in den Räumen befinden sollte. Sofort brachen die Feuerwehrleute die Wohnungstür auf und fanden einen Mann, der es in dem dichten Qualm nicht mehr ins Freie geschafft hatte. Er wurde von einem Notarzt behandelt und mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Dann dauerte es nicht mehr lange und das Feuer war gelöscht.

am 30. September 2017, 22:37 Uhr