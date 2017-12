“Zum Bilderbogen”

Text Wolfgang Freywald, Fotos: TBF/Holger Kröger & TBF/Wolfgang Freywald · Bei aller Freude, die die Weihnachtsmärkte in Lübeck nicht nur den Einwohner der Hansestadt, sondern auch den unzähligen Besuchern aus Skandinavien und vielen anderen Ländern bescheren, war in diesem Jahr etwas anders: Erstmalig stehen gut getarnt Betonblöcke am Am Glaskasten, Höhe McDonalds und es fielen 2 Polizeibeamte auf, die nun sichtbar mit Maschinenpistolen sichtbar bewaffnet für die Sicherheit der vielen Veranstaltungen sorgten. Möge die Hansestadt verschont werden, von Attentaten, doch finden wir die Entscheidung der Polizei absolut richtig, nun noch sichjtbarer Präsenz zu zeigen.